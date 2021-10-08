Москва, 8 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Сервис «Яндекс.Еда» ввёл с пользователей услуг по доставке сбор в размере 29 рублей, сообщает газета «Ведомости».

Василий Иванов ИА REGNUM Курьеры «Яндекс. Еда»

Агрегатор автоматически назначает к заказу комиссию за «работу сервиса» в размере 29 рублей с одного заказа вне зависимости от его суммы.

«Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнеров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества», — приводит СМИ слова представителя «Яндекс.Еды».

Также с каждого заказа клиенты сервиса оплачивают доставку, а рестораны — комиссию.

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Как сообщало ИА REGNUM, член общественного совета Минтранса России Андрей Попков рассказал, как меняются условия сотрудничества с водителями у сервиса «Яндекс.Такси».

"Главный в отрасли — это водитель. Он зарабатывает деньги. И все эти нахлебники, все эти агрегаторы — нужно сократить количество процентов, которые они берут. Я помню, когда «Яндекс» в 2011 году пришел, они начинали с 3%. Потом 5%, 6%, 7%, 8%, 10%. Нужно умерить аппетиты», — сказал общественник.