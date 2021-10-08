Сингапур, 8 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Один из профессоров национального университета Сингапура Кишор Махбубани назвал президента Индонезии Джоко Видодо хорошим лидером, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Джоко Видодо сделал больше, чем просто грамотно управлял. Он установил новый стандарт управления, которому должны позавидовать другие крупные демократии», — говорится в статье Кишора Махбубани, озаглавленной «Гений Джокови».

Бывший сингапурский дипломат заявил, что другие страны должны завидовать Индонезии, потому что у них есть такой лидер, как Джоко Видодо, которого способен уменьшить политические разногласия и сократить высокое социальное неравенство в Индонезии.

Кишор Махбубани также отметил усилия президента по сокращению бедности в Индонезии.

В области дипломатии Кишор Махбубани также похвалил способ Джоко Видодо поддерживать хорошие отношения с США и Китаем, в то время как конкуренция между двумя сверхдержавами продолжает усиливаться.

Как сообщало ИА REGNUM, США поздравили Индонезию с достижениями в создании более инклюзивной рабочей силы для уязвимых групп, включая молодежь, людей с ограниченными возможностями и женщин.