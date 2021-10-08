Таллин, , 11:15 — REGNUM Неформальное виртуальное заседание Совбеза ООН 8 октября будет посвящено ситуации с правами человека в Белоруссии. Оно созвано по инициативе Эстонии — непостоянного члена Совбеза, сообщает пресс-служба эстонского МИД.

Эстония © ИА REGNUM

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс будет руководить заседанием из Таллина. Вместе с ней будут присутствовать министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«По сравнению с январём, когда мы обсуждали ситуацию со свободой СМИ в Белоруссии, ситуация в стране продолжала ухудшаться», — заявила Лийметс.

Она отметила, что в стране закрываются медиаиздания, а политзаключенных стало больше. В Белоруссии нарушаются права человека, а гибридные операции против соседних государств влияют на международный мир и безопасность.

С основным докладом на заседании выступит помощник Генерального секретаря ООН по вопросам прав человека и руководитель Нью-Йоркского представительства Верховного комиссара по правам человека Илзе Брандс Кехрис.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «гибридной войне» против государства. Он полагает, что международными санкциями Белоруссию стараются «удушить».

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