Москва, 8 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Политика Банка России охладит инвестиционный и потребительский спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Инфляция

«На темпы роста инфляции в России оказали влияние сразу несколько факторов, главный из которых — рост цен на продовольствие, особенно на плодоовощную продукцию, что нетипично для начала осени, а также на непродовольственные товары и медикаменты, цена на которые во многом зависит от западных производителей, — сказала Кошелева. — Цены на топливо за этот период не изменились, а на ряд категорий товаров, таких как строительные материалы, даже снизились».

По ее мнению, вполне вероятно, что ЦБ РФ для снижения инфляционного давления в экономике предпримет меры по ужесточению денежно-кредитной политики.

«В очередной раз в этом году поднимет ключевую ставку, что охладит инвестиционный и потребительский спрос и повысит привлекательность сбережений на депозитах, — сказала Кошелева. — При сохранении текущих темпов удержание инфляции в пределах 8% маловероятно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ больше прочего до конца 2021 года подорожают товары промышленной группы — стройматериалы, бензин, табачные изделия, ткани.