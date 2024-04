Москва, 8 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила обложку журнала Time, на которой изображен портрет основателя Facebook Марка Цукерберга с предложением удалить эту соцсеть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, согласно «высоким западным стандартам» подобное рассматривалось бы как давление или прямая угроза на представителя медиа и сами «новые медиа».

«В подобных случаях ссылки на то, что это юмор или сарказм, обычно не работают. Но что-то пошло не так, и высокие стандарты нарушены самими же журналистами», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она добавила, что «вот так великая философская мысль, порожденная западной цивилизацией, «to be or not to be"превратилась в «delete or cancel».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американских журнал Time поместил на обложку свежего номера основателя Facebook Марка Цукерберга. В электронной версии журнала в Twitter читателю предлагается сделать выбор — удалить или нет Facebook.

Отметим, 4 октября в соцсети произошёл сбой по всему миру: он не работал несколько часов, также как Instagram и WhatsApp.