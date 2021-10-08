Якутск, 8 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Ученики 1−4 классов в Якутске с 11 октября возобновят очное обучение. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе мэрии.

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Основанием для возвращения части школьников на очное обучение стало письмо главного государственного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой. Уроки в школах возобновят при условии соблюдения всех санитарно-эпидемических правил. Для учеников 5−11 классов до 15 октября будут продолжаться занятия в дистанционном формате.

«При выявлении новой коронавирусной инфекции у обучающего, а также при превышении 20% порога и более по заболеваемости ОРВИ и гриппом от численности группы, класс переводится на дистанционную форму обучения», — предупредили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска были возмущены переводом школьников на дистанционное обучение. Люди высказывали мнения, что от коронавируса эта мера всё равно не защитит, зато лишает детей социализации и возможности нормально получать знания.