Абакан, 8 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Власти Хакасии решили ускорить создание коллективного иммунитета от COVID-19 в республике. Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в правительстве Хакасии, для этого республиканский оперштаб принял ряд решений.

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В частности, предлагается внести изменение в постановление правительства региона о действующем режиме санитарно-эпидемиологических правил. Оно предписывает вход в учреждения спорта и культуры, фитнес-клубы, кинотеатры, бассейны только при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса. Также можно предъявить справку о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад. Список заведений может быть расширен.

Власти региона подчеркнули, что федеральный штаб поставил задачу сформировать в регионах коллективный иммунитет в 80% к 1 ноября: «Субъекты, достигнувшие этого показателя, будут материально поощрены на сумму 5 млрд рублей». До достижения планки в 80% в Хакасии осталось привить 144 тысячи человек.

В регионе решили предусмотреть меру поддержки для жителей старше 60 лет, которые привьются от коронавируса в период с 11 октября до 1 ноября. Получившим первый компонент прививки обещают по 500 рублей. Порядок поощрения прорабатывается.

Работодателям рекомендовано давать сотрудникам, сделавшим прививку до 1 ноября, отгулы до и после вакцинации.

Напомним, в Хакасии по состоянию на 8 октября от COVID-19 привиты 178 857 человек. Получили обе дозы вакцины, завершили иммунизацию 155 330 человек.