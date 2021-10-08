Ершовский район, Саратовская область, 8 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована по факту смерти младенца в Саратовской области. Трагедия произошла в одном из сел Ершовского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Корнелиу Баба. Младенец

Утром 8 октября бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову в частное домовладение в селе Перекопное Ершовского района. Медики констатировали смерть новорожденного мальчика в возрасте 1,5 месяцев. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили. Судмедэксперт установит точную причину гибели младенца.

Как сообщало ИА REGNUM, в саратовском Вольске по подозрению в убийстве трехмесячного мальчика задержана его 20-летняя мать. Ночью 29 сентября бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов в квартиру по улице Урицкого в Вольске. По приезде врачи констатировали смерть трехмесячного ребенка.

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