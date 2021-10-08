Лондон, 8 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Британская певица Адель опровергла слухи о похудении на 45 кг назло бывшему мужу. Об этом 8 октября пишет издание Е!

Скриншот с YouTube Певица Адель

По признанию Адель, она тяжело переживала развод с Саймоном Конекки — из-за чего стала ходить в спортивный зал. «Я думала, что если я смогу сделать свое тело физически сильным, и смогу это почувствовать и увидеть, то, возможно, однажды я смогу сделать свои эмоции и свой разум более сильными», — объяснила артистка. «Я сделала это для себя, а не для кого-либо еще», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Адель развелась с мужем Саймоном Конекки после семи лет брака. У них есть общий восьмилетний сын.