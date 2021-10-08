Киев, 8 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Причину смерти депутата украинской Верховной рады Антона Полякова, ранее обнаруженного мертвым в Киеве, назвала 8 октября на своем сайте Киевская городская прокуратура.

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«По результатам вскрытия, смерть народного депутата (Антона Полякова) произошла в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время следствие также ожидает результаты других экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат украинской Верховной Рады и бывший член правящей в стране партии «Слуга народа» Антон Поляков был обнаружен мертвым в Киеве.