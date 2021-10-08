Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Ростовской области насчитывается почти 13 тыс. единиц техники, которые используют в качестве топлива природный газ. Об этом донской губернатор Василий Голубев сообщил на полях X Петербургского международного газового форума.

Алексей Колчин ИА REGNUM Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года

«Сейчас у нас функционирует 35 объектов газозаправочной инфраструктуры, до конца [2021] года будет введено в эксплуатацию еще шесть. В 2022 году планируется построить десять объектов. Строительству объектов газозаправочной инфраструктуры способствует наличие собственного производства компрессоров, заправочных колонок, систем осушки газа и другого оборудования», — уточнил глава региона.

В течение 2021 года на Дону переоборудовано 1 079 машин. В 2022 году предполагается перевести на газ ещё около 2 тысяч единиц техники.

«Сейчас общее число транспортных средств на газомоторном топливе составляет в Ростовской области около 13 тысяч единиц», — сказал Голубев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее донские власти называли другие данные. Так, по итогам 2020 года в Ростовской области на газ было переведено почти 15 тыс. машин.

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