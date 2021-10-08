Воронеж, 8 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. На базе Воронежского областного геронтологического временно создается стационар для лечения пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, около 200 постояльцев центра расселили в другие учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Однозначно мера вынужденная, прибегнуть к ней пришлось из-за высочайших темпов госпитализации в воронежские медучреждения. Поэтому ковидные койки теперь развертываются и вне стен специализированных медицинских объектов. Приносим извинения постояльцам и их родственникам за возможные неудобства переезда и заверяем, что новом месте постояльцев ждет комфортный быт и максимально корректное и внимательное отношение сотрудников соцзащиты. При возникновении жалоб обязательно обращайтесь в департамент», — прокомментировали в департаменте соцзащиты.

Все перемещения пожилых людей прошли с учетом их общего состояния, под присмотром медперсонала. При улучшении эпидситуации центр вернется в прежний режим работы.