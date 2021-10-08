Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге оштрафовали на крупную сумму горожанина, который в социальных сетях пытался оправдать массовое убийство прихожан мечетей в Новой Зеландии в марте 2019 года. Об этом приговоре 8 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Как было установлено во втором Западном окружном военном суде, утром 27 августа 2020 года Константин Алексеев оставил комментарий в группе одного из федеральных СМИ в социальной сети. В нем мужчина дал понять, что одобряет террористический акт, совершенный 15 марта 2019 в Новой Зеландии.

В суде фигурант дела об оправдании терроризма полностью признал свою вину. Суд назначил Алексееву наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года австралийский террорист Брентон Таррант был приговорён судом к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Такое наказание он понесёт за устроенный им в марте 2019 года теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчёрч, где преступник из стрелкового оружия расстрелял прихожан. От рук террориста погибли более 50 человек, в том числе женщины и дети.