Москва, 8 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Кроссовер Lexus NX нового поколения будет представлен в России в четырех версиях и с тремя различными двигателями. Об этом сообщает Autonews.

Drive.ru Кроссовер Lexus NX

Моторная линейка новинки будет состоять из «атмосферников» объёмом 2,0 и 2,5 л производительностью 150 и 199 л. с. соответственно. Также модель получит более мощный 279-сильный агрегат объёмом 2,5 л. При этом 150-сильный мотор будет сочетаться с вариатором, а два остальных двигателя будут агрегатироваться с восьмиступенчатым «автоматом».

Lexus NX нового поколения получит светодиодную оптику, комплекс активных систем безопасности Lexus Safety System+, систему бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, а также сенсорный экран мультимедийной системы на 9,8 дюймов.

Комплектация Executive будет идти со светодиодными противотуманными фарами, беспроводной зарядкой для смартфонов, системой навигации и 14-дюймовым дисплеем мультимедиа.

В отделке интерьера версии Premium будет использоваться перфорированная кожа. Также данная комплектация будет оснащаться камерами кругового обзора, панорамной крышей и атмосферной подсветкой салона.

Еще одна версия — Luxury будет выделяться зеркалом, которое будет установлено внутри машины. На него будет выводиться информация с камеры заднего вида. Версия Lexus Safety System+ дополнительно получит систему автоматической смены полосы движения при помощи включения поворотника при включённом адаптивном круиз-контроле.

Ранее компания Lexus представила на российском авторынке обновленный внедорожник Lexus GX 460.

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