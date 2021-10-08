В Госдуме предложили заморозить тарифы на ЖКХ и капремонт
Москва, 8 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Заморозить тарифы на капитальный ремонт и услуги ЖКХ предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
«Тарифы за ЖКУ обязаны быть заморожены, и не на пару месяцев, как цены на сахар, а на пару лет! Коммунальщикам пора раскошелиться», — отметил Журавлёв в Facebook.
Он возмущен старой традицией, когда за все издержки расплачивается население.
«Чиновники уже по локоть засунули руки в народный карман, при этом олигархи как богатели, так и продолжают богатеть!» — указал депутат.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов. При этом подорожание не может превышать 25%.
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