Москва, 8 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Заморозить тарифы на капитальный ремонт и услуги ЖКХ предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

«Тарифы за ЖКУ обязаны быть заморожены, и не на пару месяцев, как цены на сахар, а на пару лет! Коммунальщикам пора раскошелиться», — отметил Журавлёв в Facebook.

Он возмущен старой традицией, когда за все издержки расплачивается население.

«Чиновники уже по локоть засунули руки в народный карман, при этом олигархи как богатели, так и продолжают богатеть!» — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов. При этом подорожание не может превышать 25%.

Читайте также:Правительство РФ предостерегли от шоковой терапии после перестройки ЖКХ