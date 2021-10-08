Афины , , 10:59 — REGNUM Греческие вооруженные силы в рамках заключенного с Францией соглашения будут оказывать помощь лишь в том случае, если решение о такой помощи примет само правительство Греции при условии, что такая помощь союзнику пойдет на пользу национальным интересам страны. Об этом, как сообщает AMNA, заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас в ответ на критику парламентской оппозицией соглашения с Францией, выступая в парламенте 7 октября.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

Дендиас назвал аргументы, использованные для голосования против соглашения с Францией, как пустые и поверхностные. Отвечая на слова лидера главной оппозиционной силы страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексиса Ципраса об участии греческих солдат в военных действиях и о «гробах с солдатами», которые из-за этого соглашения будут прибывать в Грецию, министр призвал оппозиционера побояться Бога. Дендиас подчеркнул недопустимость создания «фобических синдромов у греческих матерей» и поинтересовался, неужели у СИРИЗы так велик страх перед выборами, что партия заявляет такие вещи.

Министр иностранных дел страны заявил, что это соглашение также является для Франции вторым по важности соглашением, которое она подписала со времен Второй мировой войны до сегодняшнего дня.

Соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве между Грецией и Францией было ратифицировано в ходе парламентского голосования в Афинах вечером 7 октября. «За» был подан 191 голос, «против» — 109. Правящая партия «Новая демократия», Движение за перемены (KINAL) и «Греческое решение» одобрили соглашение, как и независимый депутат Константина Адаму, в то время как основная оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс, Коммунистическая партия Греции (КПГ) и MeRA25 отвергли соглашение.