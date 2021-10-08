Архангельск, 8 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Архангельская область получила 2,6 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство дрог в областном центре и Северодвинске. Об этом в своем Telegram — канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Russianhighways.ru Строительство дороги

«Правительство РФ в полном объеме поддержало региональные проекты и выделило Поморью инфраструктурный бюджетный кредит. В Архангельске на полученные средства будет продлён Московский проспект и реконструирована дорога по улице Ленина от Московского проспекта до Окружного шоссе. В Северодвинске строительство дорог пройдет в рамках комплексной застройки квартала, расположенного в границах улиц Карла Маркса и Северо-Западной», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Правительство РФ выделило более 53 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах.