Ташкент, , 10:53 — REGNUM Сталкиваясь с вызовами безопасности, делать ставку только на военную силу не всегда продуктивно. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ведь есть еще и другие инструменты, которые являются не менее результативными и даже в большинстве случаев действительно оказываются достаточно эффективными в противодействии вызовам безопасности. Один из таких инструментов — дипломатия», — сказал Камилов, отвечая на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что «методы превентивной дипломатии неоднократно подтверждали свою полезность в прошлом и в настоящее время доказывают свою жизнеспособность, в том числе в подходах к новой ситуации в Афганистане».

»И здесь речь идет не только о двусторонней дипломатии. На международном многостороннем уровне создана и постоянно развивается целая система политико-дипломатических механизмов, нацеленных на предупреждение, пожалуй, любого типа вызовов и угроз национальной и региональной безопасности», — указал Камилов.

В качестве примера он отметил, что «в Центральной Азии существует сбалансированная система механизмов диалога стран региона с крупными партнерами в формате «5 + 1».

»Такие платформы функционируют в отношениях с Россией, США, ЕС, КНР, Индией, Республикой Корея, Японией. Кроме того, в регионе, помимо ОДКБ, действуют такие организации, как СНГ и ШОС, в рамках которых обсуждаются актуальные вопросы, в том числе касающиеся обеспечения региональной безопасности, включая проблему Афганистана», — подчеркнул министр.