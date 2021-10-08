Тампа, США, 8 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Тампа-Бэй Лайтнинг

В составе «Тампы» по дублю оформили Кори Перри и Стивен Стэмкос, ещё по голу забили Энтони Чирелли и Пэт Марун. Российские игроки Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отдали по две голевые передачи.

В составе «Флориды» точными бросками отметились Джо Торнтон и Оуэн Типпетт.

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