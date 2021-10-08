Сеул, , 10:51 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён по-прежнему возглавляет список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Опрос Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 5 по 7 октября среди 1000 человек старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 25% опрошенных, что на 1% больше, чем месяц назад.

Уровень поддержки бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёля также вырос на 1%, до 20%. За ним следует председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (8%).

Между тем 52% респондентов считают, что на президентских выборах¸ которые состоятся в марте 2022 года, победит представитель оппозиции, что на 3% больше по сравнению с прошлым опросом.

Доля тех, кто ожидает победы кандидата от правящей партии, снизилась на 2%, до 35%.