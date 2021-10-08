Оренбург, 8 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области прошло центральное мероприятие акции «Сохраним лес». За день, 7 октября, землях лесного фонда Оренбургского лесничества высадили 3,5 тыс. сеянцев сосны и ясеня, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь минприроды региона Александра Панавкина.

Минприроды Оренбургской области Акция «Сохраним лес» в Оренбургской области

Вместе с работниками лесного хозяйства Оренбургской области свой вклад в развитие зеленого фонда региона внесли заместитель начальника управления — начальник отдела защиты леса Управления воспроизводства лесов и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Антон Гниненко, заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Сергей Ковалев, а также сотрудники Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.

Глава минприроды Оренбуржья Александр Самбурский заострил внимание на том, что выбранные для посадки деревья имеют стрежневую корневую систему и лучше переносят жаркую погоду и засуху, что важно для степного края.

«Надеемся, что сеянцы приживутся, и в скором времени нас будет радовать густой лес, напоминая нам об ответственности за восстановление лесов после пожара», — сказал министр.

Минприроды Оренбургской области Акция «Сохраним лес» в Оренбургской области

Посадка молодых деревьев призвана компенсировать ущерб от лесных пожаров, которые в 2021 году бушевали в регионе из-за аномальной жары. Из-за более 245 лесных пожаров пострадало 5,8 тыс. га леса. Специалисты лесного хозяйства планируют провести лесовосстановительные мероприятия на участках общей площадью более 130 гектаров и высадить порядка 612 тысяч сеянцев лесных культур.