Благовещенск, 8 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Более 500 пациентов с COVID-19 в Амурской области кислородозависимы, 46 человек находятся на ИВЛ. Всего в регионе госпитализированы почти 1500 коронавирусных больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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В области намерены увеличить количество мест в стационарах для пациентов с COVID-19. На данный момент коечный фонд в ковидных госпиталях свободен всего на 12,5%.

«Заболевание становится всё более агрессивным и непредсказуемым. Несмотря на то, что у нас сегодня есть и силы и средства, и коечный фонд, и кадры уже научились работать с этой инфекцией, порой мы бессильны, потому что не можем спрогнозировать течение заболевания. Вместе с тем, у вакцинированных граждан болезнь протекает гораздо легче. Мы не потеряли еще ни одного вакцинированного», — сказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

На сегодняшний день более 25% всех мест в стационарах региона адаптированы для пациентов с COVID-19. Подготовлены 1700 коек в семи госпиталях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области вводят систему QR-кодов. Они понадобятся жителям региона при посещении заведений общественного питания. Новые правила начнут действовать с 18 октября.