Сухум, , 10:49 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся в Москву, чтобы продолжить рабочий визит. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Аслан Бжания Leonrid

«Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве РФ», — отметили в пресс-службе.

Бжания до этого приезжал в Москву в начале октября, но прервал визит и вернулся в Сухум из-за того, что в Абхазии накалились ситуация. Там произошел конфликт между ветеранами грузино-абхазской войны 1992 — 1993 года, с которыми был депутат Гарри Кокая и группой правоохранителей во главе с министром внутренних дел Дмитрием Дбаром.

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