Москва, 8 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В России по итогам года ожидается снижение числа банкротств, сообщил 8 октября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«В Российской Федерации пандемия коронавируса ожидаемо привела к ухудшению положения отечественного бизнеса. Тем не менее, государство довольно оперативно отреагировало на ситуацию, приняв меры для поддержки малого и среднего бизнеса. Государственная поддержка и введенный в стране мораторий на банкротства позволили многим компаниям и индивидуальным предпринимателям удержаться на плаву. И это не популистское утверждение: как показывает статистика, с начала 2021 года число банкротств в РФ упало на 19%, а по отношению к аналогичному периоду 2019 года — на 20%», — сказал он.

По оценке эксперта, в 2021 году в РФ может быть зарегистрировано около 8,5 тысяч банкротств против 10,2 тысяч банкротств в 2020 году и 11,7 тысяч банкротств в 2019 году.

«То есть, мы видим парадоксальную ситуацию — на фоне пандемии количество банкротств компаний, напротив, снижается. Хотя эксперты прогнозируют рост числа банкротств в 2022 году до 9,5 тысяч, это в любом случае куда меньше, чем в 2019 году и даже в 2020 году — на пике пандемии. Нет никаких сомнений, что снижение количества банкротств компаний связано с протекционистскими мерами государства, которое постаралось защитить малый и средний бизнес от рисков банкротства и разрушения. Однако надо отметить еще один момент: есть так называемые «компании-зомби», неживые компании, которые держатся на плаву исключительно благодаря государственной помощи. Если у таких компаний убрать поддержку со стороны государства, то они неизбежно обанкротятся. Количество таких компаний в России неизвестно, но оно достаточно велико по итогам пандемии. Фактически они функционируют за счет внешней поддержки, но даже это обстоятельство можно рассматривать и как позитивное, поскольку хотя бы сотрудники компаний не пополнили ряды безработных», — считает адвокат.