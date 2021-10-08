Уфа, 8 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Глава администрации Буздякского района Башкирии Азат Арсланов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Сообщается, что 8 октября состоялось девятое внеочередное заседание совета района, на котором был рассмотрен вопрос о прекращении полномочий главы администрации по собственному желанию.

«Сегодня глава Администрации МР Буздякский район Азат Маратович Арсланов покинул свой пост», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Арсланов написал заявление об отставке по собственному желанию. Он поблагодарил жителей района, глав сельских поселений, а также руководство предприятий за успешную совместную работу.

Отмечается, что Арсланов остается в команде главы Башкирии, но где именно пока не говорится.

Врио главы администрации района назначен Ильнур Вильмерович Игдиев. Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Аскинского района Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Аургазинского района Башкирии покинул свой пост.