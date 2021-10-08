Москва, 8 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В России до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Так, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капитальному ремонту в конкретном регионе.

Кроме того, стоимость не должна превышать общий объем средств, ежегодно выделяемый региональным оператором на программу капремонта. Как сообщало ИА REGNUM, в августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли. Новый механизм компенсирует расходы застройщиков, связанные «с существенным удорожанием стройресурсов».

Согласно принятому документу, по согласованию сторон можно увеличить цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Эта же возможность распространяется на работы по сохранению объектов культурного наследия.

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