Ханты-Мансийск, 8 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (47 случаев), сообщает 8 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 194 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 8 октября в Югре зарегистрировано 76 694 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 72 900 человек, 1121 пациент с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).