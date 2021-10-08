Москва, , 11:00 — REGNUM Российская, а не европейская сторона политизирует вопрос о признании в ЕС вакцины от коронавируса «Спутник V», утверждает посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Об этом он заявил в опубликованном 8 октября интервью РБК.

Вакцина «Спутник V» Sevdz.ru

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По его словам, российская сторона снова и снова откладывает сроки проведения инспекции, о которой просит Европейское агентство лекарственных средств (EMA), а это тормозит процесс. Но это проблема техническая, а не политическая.

Маркус Эдерер «Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос»

Эдерер отметил, что инспекторы EMA не воспринимают давление, например, заявления европейских политиков о том, что российскую вакцину не признают в ЕС. Эти люди, по его словам, «работают в своем собственном мире».

Он напомнил, что агентство продолжает последовательную экспертизу «Спутника V», и некоторые вопросы остаются открытыми. Все вопросы о сроках он рекомендовал задавать российским властям.

Как сообщало ИА REGNUM, о политическом подходе ЕС к процедуре признания российского «Спутника V» ранее заявил, в частности, заместитель министра иностранных дел РоссииАлександр Грушко.

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