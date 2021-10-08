Касли, Челябинская область, 8 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Каслинском районе Челябинской области у группы граждан изъяли более 6 кг. синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области Наркотик

Таким образом, удалось пресечь канал сбыта наркотиков. Задержанными оказались жители Свердловской области. Им предъявили обвинение в покушении на сбыт наркосредств в особо крупном размере.

Все обвиняемые водворены под стражу. Расследование дела продолжается.