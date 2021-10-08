Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц опроверг причастность к застройке рощи на левом берегу реки Дон. Слухи ранее появились в ряде интернет-изданий.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

«Арташес Арутюнянц не имеет бизнес-интересов в жилой застройке территории левого берега Дона, не участвует в соответствующих девелоперских проектах и не разрабатывает планы и планировки застройки левого берега Дона и вырубки ивовой рощи за Ворошиловским мостом», — говорится на официальном сайте жёлто-синих.

ИА REGNUM напоминает, что ранее появилась информация о том, что Арутюнянц имеет отношение к строительной компании, которая намерена построить жилой комплекс в левобережной части Ростова-на-Дону.