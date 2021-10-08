Москва, 8 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Сегодня, 8 октября президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XI Международной Демидовской ассамблеи, которая проходит в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщается на сайте Кремля.

Lenobl.ru Усадьба Демидова в Ленобласти

Президент подчеркнул, что Нижний Тагил тесно связан с историей известнейшего рода русских предпринимателей, которые внесли огромный вклад в развитие промышленности и городов Урала.

«Темы ассамблеи по изучению и популяризации богатейшего наследия прославленной династии станут предметом всестороннего обсуждения учёных и экспертов из разных стран», — отметил Путин и пожелал участникам содержательных дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли на месте предполагаемого захоронения Демидовых останки ещё двух человек.

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