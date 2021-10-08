Ташкент, 8 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Узбекистан не будет возобновлять участие в ОДКБ. Об этом заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, отвечая на вопрос журналиста касательно возможности возобновления участия Узбекистана в ОДКБ.

ОДКБ

По его словам, в соответствии с национальным законодательством, в том числе согласно Концепции внешнеполитической деятельности и Оборонной доктрине Узбекистана, «наша страна» не участвует в военных блоках.

«Кроме того, в практическом плане не менее важен и тот факт, что сегодня наша республика обладает значительным собственным потенциалом для обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул Камилов.

Он отметил, что успешно продвигаются реформы в сфере военного строительства, укрепляется военно-техническая база национальной армии.