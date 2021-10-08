Южно-Сахалинск, 8 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. С понедельника 11 октября непривитых жителей Сахалина перестанут пускать на массовые зрелищные мероприятия, в том числе в кино и театр. Власти островного региона приняли решение ужесточить коронавирусные ограничения, об этом рассказала на брифинге 8 октября руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

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«87% населения, переносящих даже легкую форму ОРВИ, не соблюдают правила изоляции. О противоэпидемическом режиме и вовсе забыли. Пункты иммунизации есть, вакцины есть, доступно и бесплатно. Все это делается для того, чтобы люди активно прививались», — цитирует Ольгу Фунтусову ИА «Сах.ком».

Документы по новым ограничениям будут готовы к 11 октября и с этого же дня они начнут действовать, а соответствующие органы будут строго контролировать их соблюдение.

На массовых мероприятиях смогут присутствовать только привитые от COVID-19 жители Сахалина и даже они смогут заполнять зал только на 70%.

От работы будут отстранены все непривитые граждане в возрасте старше 60 лет.

За нарушение коронавирусных ограничений предусмотрены штрафы: от 15 тыс. рублей на физических лиц и до 500 тыс. рублей на юридических.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидных госпиталях Якутии находятся 160 человек, оказавшихся в тяжёлом состоянии из-за коронавируса. В том числе 37 пациентов переведены на ИВЛ.