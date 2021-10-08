Париж, 8 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Объявление Конституционным судом Польши приоритета ее конституции над нормами законодательства Европейского союза является атакой на ЕС. Об этом 8 октября заявил государственный секретарь при французском МИД Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

«Провозглашение Конституционным судом Польши верховенства ее права над европейскими нормами является атакой на Евросоюз. Польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила союза», — сказал он.

Также Бон уточнил, что, по его мнению, в связи с этим существует возможность выхода Польши из сообщества де-факто.

«Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия. Это отнюдь не технический, а юридический, политический вопрос, и это встраивается в длинную хронику провокаций в отношении Евросоюза», — пояснил он.

При этом в МИД Франции уточнили, что в случае если Польша не будет выполнять правила, она может лишиться финансовой поддержки сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не собирается выходить из состава Евросоюза.