Чеди-Хольский район, Тыва, 8 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В селе Хову-Аксы Чеди-Хольского района Тувы оперативно устранена коммунальная авария. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, уже к вечеру 7 октября в домах местных жителей появились тепло и вода.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Коммунальная авария в Туве

Авария произошла днём 6 октября с прорыва трубы на основном водоводе сельского водозабора. По поручению главы республики Владислава Ховалыга, на место были направлены специалисты министерств ЖКХ и строительства.

«Установив место прорыва, республиканские коммунальщики быстро устранили течь. В настоящее время подача воды и тепла в многоквартирные дома села возобновлена», — отметили в правительстве.

Однако, как отмечается, первые два дня поступающая по водоводу вода будет непригодна для питья. Обеспечением жителей питьевой водой в настоящее время занимаются сотрудники МЧС. Местные власти также обратились к республиканскому руководству помочь спецмашинами для организации подвоза воды.

Добавим, что ситуация в Хову-Аксы будет находиться на контроле регионального оперштаба по подготовке к отопительному периоду, «пока не будет 100%-ной уверенности в исправной работе водозабора».