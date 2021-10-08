Керкира, Греция, 8 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Шторм и сильный ливень обрушились на греческий остров Керкира (Корфу), главные дороги острова превратились в реки, дворы домов затоплены. Об этом сообщает AMNA вечером 7 октября.

Bankoboev.ru Шторм

Спасатели приняли три вызова о помощи автомобилистам, которые не могли двигаться по дороге из-за сильных осадков, 18 сообщений об упавших деревьях, одно из которых сильным ветром было вырвано с корнем и перекрыло дорогу. При этом упавшее дерево повредило линию электропередач, что вызвало проблемы с электроснабжением ближайшего района.

Одно из деревьев рухнуло на крышу начальной школы, причинив зданию материальный ущерб.

Отмечается, что все школы на Керкире и соседнем Паксосе оставались закрытыми из-за плохой погоды.