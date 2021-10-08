Барнаул, 8 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 8 октября прививки получили 703 361 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 2783 человека. Такие данные приводит оперштаб.

huntlh Вакцинация

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Из общего числа привитых 38 563 жителя региона получили первую прививку (+103 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 658 492 человека (+2386 за сутки).

Также известно о 6306 ревакцинированных (+294 сутки).

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 030 733 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции (+16 160).

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