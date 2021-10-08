Москва, 8 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала процедуру взыскания трёх штрафов с социальной сети Twitter. Информация об этом содержится в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП.

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Ранее по теме: Штраф в 19 млн рублей в отношении Twitter признан законным

Напомним, штрафы на общую сумму в 8,9 млн рублей были наложены на соцсеть за отказ удалять противоправный контент. Так, штрафы на на 3,3 млн, 2,4 млн и 3,2 млн рублей были выписаны судебным участком №422 Таганского района Москвы 19 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Москве мировой суд наложил на Twitter штраф в сумме 5 млн рублей за отказ удалять запрещённый в России контент (ст. 13.41 КоАП РФ). Таким образом, общая сумма штрафов, наложенных на соцсеть, превысила 45 млн рублей.

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Ранее Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 19 млн рублей, назначенный американской компании Twitter Inc.