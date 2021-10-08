Тбилиси, 8 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Грузия экспортировала в Россию с января по сентябрь 2021 года 43,4 млн бутылок вина, что на 7% больше, чем в 2020 году. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Национального агентства вина Грузии.

Вино

По данным ведомства, Россия является лидером по поставкам вина из Грузии. На втором месте идет Украина, куда за указанный период было экспортировано 8,6 млн бутылок вина, что на 8% больше, чем в прошлом году. Третьей идёт Польша, в которую поставили 4,2 млн бутылок вина, что на 24% больше, чем в прошлом году.

Также указывается, что грузинское вино экспортировали в большом количестве в Китай — свыше 3,9 млн бутылок, на 16% больше, чем в прошлом году, и Казахстан —2,8 млн бутылок, на 32% больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что ранее в Национальном банке Грузии экспорт вина назвали одним из трёх основных факторов небывалого роста экономики страны в этом году.