Самара, 8 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

cocoparisienne Туман

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Сообщается, что утром 9 октября в регионе ожидается туман. Видимость менее 500 метров.

Спасатели рекомендуют местным жителям соблюдать правила безопасного передвижения. Согласно данным пресс-службы Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночью 9 октября в регионе столбик термометра может опуститься до — 5 °C, а днем температура воздуха может прогреться до 15 °C.

По сообщениям жителей Самары в социальных сетях, утром 8 октября город накрыл сильный туман.