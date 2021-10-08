Калуга, 8 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Заведующий ортопедическим отделением одной из калужских больниц был восстановлен в должности только после возбуждения судебными приставами исполнительного производства. Об этом 8 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав за работой

В сентябре 2021 года в межрайонное отделение по особым исполнительным производствам управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области поступило решение суда, в соответствии с которым медицинское учреждение было обязано восстановить врача травматолога-ортопеда в должности заведующего ортопедическим отделением. Суд признал незаконными действия руководства организации по переводу гражданина сначала на другую должность, а затем и его увольнения.

После возбуждения исполнительного производства руководство больницы было уведомлено о сроках для добровольного исполнения решения суда, а также о мерах принудительного исполнения судебных приставов — взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, административной и уголовной ответственности.

«Для того, чтобы избежать возможных негативных последствий, медучреждение в короткие сроки исполнило судебное решение и восстановило незаконно уволенного сотрудника в должности заведующего отделением. Права врача были восстановлены в полном объеме, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — отметил Артём Залогин.