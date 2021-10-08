Благовещенск, 8 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Амурской области вводят систему QR-кодов. Они понадобятся жителям региона при посещении заведений общественного питания, сообщил телеграм-канал «Амурская область — взгляд изнутри».

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

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Соответствующее решение было принято 8 октября на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу. Пройти в столовые, кафе и рестораны только по QR-коду амурчане смогут с 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50% пациентов ковидного госпиталя в Благовещенске находятся в тяжелом состоянии и кислородозависимы. По словам заместителя главврача городской клинической больницы Благовещенска Татьяны Орловой, коронавирусная инфекция меняется, и теперь её последствия могут быть достаточно отдаленными, значительными. Вирус может поражать не только органы дыхания.