Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области по резонансному делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате чего погибли 17 человек, уже задержано четверо граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Улики по уголовному делу о массовом отравлении

По подозрению в изготовлении и сбыте опасного контрафакта в полицию доставлены трое мужчин и одна женщина. Предварительно установлено, что житель Орска в хозяйственной постройке своего частного дома изготавливал суррогатный алкоголь, который впоследствии с помощью двух мужчин и женщину реализовывал через торговые точки.

Как уже сообщало ИА REGNUM ранее СУ СКР по Оренбуржью информировал о задержании трех человек по уголовному делу и выявлении склада, а также пункта производства смертельного напитка. На базе обнаружено 1218 бутылок с суррогатом. Сейчас выясняют, какое количество продукции успели реализовать населению.