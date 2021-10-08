Берлин, 8 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье Abt Sportsline (ABT) форсировало производительность 1,4-литрового мотора Volkswagen на 30 л. с. Об этом сообщается на сайте компании.

Volkswagen Volkswagen Golf

Гибридным мотором 1.4 TSI от Volkswagen оснащаются такие модели, как Volkswagen Golf GTE, Skoda Octavia RS, Audi A3 Sportback 45 TFSI e, а также на Cupra Formentor VZ и Leon в версиях E-Hybrid.

Мощность двигателя составляет 245 л. с. и 400 Нм крутящего момента. За счет установки блока управления мотором от ABT производительность агрегата возросла до 275 л. с. и 440 Нм.

Также тюнеры увеличили мощность 204-сильных гибридных установок с мотором 1.4 TSI. А гибридные модели Skoda Superb iV, Volkswagen Passat GTE и Arteon GTE можно форсировать с 218 до 234 л. с. и с 400 до 440 Нм.

Ранее в России был представлен Geely Atlas Pro с технологией «мягкого гибрида». Технология включает в себя приводной стартер-генератор, конвертер и 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор.

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