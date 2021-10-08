Москва, 8 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Развития нисходящей коррекции на рынке нефти не состоялось, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Lapatilla.com Добыча нефти

«Встретив поддержку на подходе к отметке $79 за баррель, нефть марки Brent совершила планомерный отскок и вернулась выше отметки $82 за баррель.

Сегодня, 8 октября, котировки сохраняют восходящий импульс, расположившись в районе уровня $83 за баррель.

Одна из причин быстрого возвращения к росту кроется в опровержении американскими властями сообщений о намерении высвободить стратегические резервы страны с целью стабилизации цен и подавлению их дальнейшего роста.

Минэнерго США заявило, что власти пока не готовы к такому шагу, что укрепило ожидания формирования нехватки предложения.

При этом нефть по-прежнему практически не обращает внимание на растущий доллар, который продолжает укреплять позиции практически по всему спектру рынка.

Пока игроки ставят на дефицит, а ОПЕК+ действует осторожно, долларовый фактор стоит находится на заднем плане.

В контексте спроса на риск у Brent есть шансы на подъем к свежим максимумам — позитивные настроения на мировых площадках сохраняются с 7 октября, а китайские рынки вернулись с длинных праздничных выходных в бодром расположении духа.

С другой стороны, не исключены попытки частично зафиксировать прибыль перед выходными. В этом случае цены могут уйти под отметку $82 за баррель», — считает эксперт.

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