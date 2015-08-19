Пенза, 8 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Пензе 61-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что пострадал от действий лжесотрудницы банка и лишился 770 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Банкомат

Со слов пострадавшего, ему на телефон позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она утверждала, что со счета мужчины мошенники пытаются снять деньги. Для сохранности сбережений необходимо перечислить их на «безопасный» счет. Мужчина через банкомат перевел 270 тыс. рублей на указанный злоумышленницей телефонный номер. Затем, следуя инструкциям, он оформил два кредита на общую сумму в 500 тыс. рублей и также перевел незнакомке. После этого, мужчина осознал, что его обманули и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 770 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, 42-летний житель Пензы потерял в 2020 году на фондовой бирже крупную денежную сумму. Об этом разузнал злоумышленник и предложил вернуть пострадавшему деньги.

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