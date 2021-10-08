Токио, 8 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. На данный момент информация о гражданах России, которые могли пострадать при землетрясении, произошедшем накануне в столичном регионе Японии, не поступала в российское посольство. Об этом 8 октября сообщили в диппредставительстве РФ.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

«Информации о пострадавших россиянах не было», — приводит слова представителя посольства России в Японии ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 52 человек выросло число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Японии.