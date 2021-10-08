Приштина, , 10:48 — REGNUM В федерации медицинских профсоюзов Косово 7 октября заявили о намерении организовать массовые протесты из-за неуплаты предусмотренных законом 06/L-007 прибавок к заработной плате. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Закон действительно предусматривает прибавки к заработной плате для медицинских работников, вовлеченных в борьбу с пандемией, однако их размер устанавливается правительством. Медики требуют, чтобы правительство внесло в закон о заработных платах необходимые изменения и включило прибавки к заработным платам медиков в бюджет на 2022 год.

Представители медицинских профсоюзов заявляют, что, если их требования будут игнорироваться, после 17 октября — то есть по завершении местных выборов — состоятся массовые протесты. В своем заявлении медики подчеркнули, что низкие заработные платы приводят к выезду медицинских работников из Косово.

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