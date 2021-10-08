Сеул, 8 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Южная Корея и Сингапур договорились о взаимном освобождении вакцинированных от обязательного карантина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, соответствующее соглашение было подписано представителями двух стран, ответственными за авиасообщение, 8 октября.

Начиная с 15 ноября, граждане Южной Кореи, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут свободно совершать индивидуальные, коммерческие и туристические поездки в Сингапур.

Известно, что Южная Корея и Сингапур также взаимно признали сертификаты о вакцинации от коронавируса. Сингапур стал первой стороной, с которой Южная Корея договорилась о взаимном признании сертификатов о вакцинации.