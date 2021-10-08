Барнаул, 8 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 8 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло уже 5643 человек, причём 29 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 607 (+8 за сутки), из них 245 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменились). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 690 человек, +33 за сутки) и ОРВИ (53 360 человек, +244 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 914 детей (+23 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (79 840 человек, +285 за сутки) новый вирус победили 59 876 человек (всего +61 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 7811 (-425 за сутки).

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